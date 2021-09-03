Плишкова вышла в финал турнира в Монреале
Плишкова в невероятном матче переиграла Анисимову и вышла в третий раунд US Open
Четвертая ракетка мира продолжает путь к титулу американского мэйджора
3 сентября 08:41
Каролина Плишкова / Фото - WTAЧетвертая ракетка мира, чешская теннисистка Каролина Плишкова вышла в третий раунд US Open, с большими трудностями переиграв американку Аманду Анисимову со счетом 7:5, 6:7(5), 7:6(7).
За 2 часа 23 минуты матча Плишкова записала в свой актив два брейка и 14 эйса, шесть раз ошибившись при подаче. В свою очередь, 75-й номер рейтинга WTA Анисимова один раз взяла подачу соперницы, совершила пять эйсов и две двойне ошибки.
Отметим, Плишкова остается лидером в личных встречах теннисисток – 4:0.
В третьем раунде турнира Плишкова сыграет с австралийкой Айлой Томлянович.
Ранее Ангелина Калинина (WTA, 76) уступила во втором круге US Open Анжелик Кербер (WTA, 17) со счетом 3:6, 2:6.
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