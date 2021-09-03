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Плишкова вошла в историю US Open, установив рекорд по количеству эйсов в одном матче

Чешка превзошла достижение немки Юлии Гергес
Теннис Grand Slam
3 сентября 11:27
Плишкова вошла в историю US Open, установив рекорд по количеству эйсов в одном матче
Каролина Плишкова / Фото - reuters.com
Чешская теннисистка Каролина Плишкова в матче второго раунда US Open против хозяйки кортов, американки Аманды Анисимовой выполнила 24 подачи навылет.

Таким образом, четвертая ракетка мира установила рекорд по этому показателю, превзойдя достижение немки Юлии Гергес. 

Отметим, что подсчет эйсов ведется на американском «мэйджоре» в Нью-Йорке с 1998 года.

В третьем раунде турнира Плишкова сыграет с австралийкой Айлой Томлянович.

А тем временем украинка Ангелина Калинина вышла во второй раунд парного турнира на US Open.
Владимир Кириченко
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Теги

Каролина Плишкова Аманда Анисимова US Open

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