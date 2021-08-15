Плишкова вышла в финал турнира в Монреале

Чешке для победы над Соболенко понадобилось два сета

Каролина Плишкова / фото - wtatennis.com

Чешская теннисистка Каролина Плишкова в полуфинале турнира National Bank Open - WTA1000 обыграла Арину Соболенко из Беларуси со счетом 6:3, 6:4.

Представительница Чехии сравняла счет в личных встречах с представительницей Беларуси: в 2018 году она проиграла Соболенко на траве в Истборне и на харде в Цинциннати, а в нынешнем сезоне Плишкова победила соперницу в полуфинале Wimbledon.

Каролина проведет третий финал в этом году: помимо решающего матча на травяном «мэйджоре», чешка сыграла в финале на грунтовом турнире WTA1000 в Риме.

Следующей соперницей Плишковой станет победительница матча Камила Джорджи - Джессика Пегула.