Плишкова: «Я знаю, как обыграть Соболенко»
Плишкова вышла в финал турнира в Монреале
Чешке для победы над Соболенко понадобилось два сета
Каролина Плишкова / фото - wtatennis.com
Чешская теннисистка Каролина Плишкова в полуфинале турнира National Bank Open - WTA1000 обыграла Арину Соболенко из Беларуси со счетом 6:3, 6:4.
Представительница Чехии сравняла счет в личных встречах с представительницей Беларуси: в 2018 году она проиграла Соболенко на траве в Истборне и на харде в Цинциннати, а в нынешнем сезоне Плишкова победила соперницу в полуфинале Wimbledon.
Каролина проведет третий финал в этом году: помимо решающего матча на травяном «мэйджоре», чешка сыграла в финале на грунтовом турнире WTA1000 в Риме.
Следующей соперницей Плишковой станет победительница матча Камила Джорджи - Джессика Пегула.
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