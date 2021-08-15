Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Теннис
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Плишкова вышла в финал турнира в Монреале

Чешке для победы над Соболенко понадобилось два сета
Теннис WTA
07:15
Плишкова вышла в финал турнира в Монреале
Каролина Плишкова / фото - wtatennis.com

Чешская теннисистка Каролина Плишкова в полуфинале турнира National Bank Open - WTA1000 обыграла Арину Соболенко из Беларуси со счетом 6:3, 6:4.

Представительница Чехии сравняла счет в личных встречах с представительницей Беларуси: в 2018 году она проиграла Соболенко на траве в Истборне и на харде в Цинциннати, а в нынешнем сезоне Плишкова победила соперницу в полуфинале Wimbledon.

Каролина проведет третий финал в этом году: помимо решающего матча на травяном «мэйджоре», чешка сыграла в финале на грунтовом турнире WTA1000 в Риме.

Следующей соперницей Плишковой станет победительница матча Камила Джорджи - Джессика Пегула.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Каролина Плишкова Арина Соболенко

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Джорджи обыграла Пегулу и вышла в финал турнира в Монреале
Джорджи обыграла Пегулу и вышла в финал турнира в Монреале
Теннис WTA
08:55
Плишкова: «Я знаю, как обыграть Соболенко»
Плишкова: «Я знаю, как обыграть Соболенко»
Теннис WTA
14 августа 13:45
Плишкова вышла в полуфинал турнира в Монреале
Плишкова вышла в полуфинал турнира в Монреале
Теннис WTA
13 августа 22:50
Соболенко вышла в полуфинал турнира в Монреале
Соболенко вышла в полуфинал турнира в Монреале
Теннис WTA
13 августа 21:40

Новости: Теннис

Медведев обыграл Изнера и вышел в финал турнира в Торонто
Медведев обыграл Изнера и вышел в финал турнира в Торонто
ATP
09:15
Джорджи обыграла Пегулу и вышла в финал турнира в Монреале
Джорджи обыграла Пегулу и вышла в финал турнира в Монреале
WTA
08:55
Опелка вышел в финал турнира в Торонто
Опелка вышел в финал турнира в Торонто
ATP
08:15
Плишкова вышла в финал турнира в Монреале
Плишкова вышла в финал турнира в Монреале
WTA
07:15
Прага может принять финал Кубка Билли Джин Кинг
Прага может принять финал Кубка Билли Джин Кинг
Кубок Билли Джин Кинг
14 августа 18:35
Монфис выдал лучший турнир сезона, женившись на Свитолиной, но в последнем матче устроил скандал
Тема дня
Монфис выдал лучший турнир сезона, женившись на Свитолиной, но в последнем матче устроил скандал
ATP
14 августа 18:32
Тренер Джоковича – о календарном Большом шлеме: «Если Новак выиграет US Open, его слава будет вечной»
Тренер Джоковича – о календарном Большом шлеме: «Если Новак выиграет US Open, его слава будет вечной»
ATP
14 августа 14:54
Плишкова: «Я знаю, как обыграть Соболенко»
Плишкова: «Я знаю, как обыграть Соболенко»
WTA
14 августа 13:45
17-летняя Гауфф вылетела на четвертьфинальной стадии турнира в Монреале
17-летняя Гауфф вылетела на четвертьфинальной стадии турнира в Монреале
WTA
14 августа 10:39
Все новости

Популярные новости

Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Бокс Профессиональный бокс
9 августа 20:52
31
Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Тема дня Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Художественная гимнастика
13 августа 17:40
8
«Я в**бу тебя в рот и маму твою». Редкач слил переписку с Бурсаком
«Я в**бу тебя в рот и маму твою». Редкач слил переписку с Бурсаком
Бокс Профессиональный бокс
11 августа 20:14
16
Редкач – о скандале с Беленюком: «Нужно на службу к Усику сходить – он знает, как можно легко избавиться от таких нечистей»
Редкач – о скандале с Беленюком: «Нужно на службу к Усику сходить – он знает, как можно легко избавиться от таких нечистей»
Бокс Профессиональный бокс
13 августа 17:22
30
И кто теперь скажет, что он маленький? Новое фото Усика заставит вас забыть, что ранее он выступал в крузерах
И кто теперь скажет, что он маленький? Новое фото Усика заставит вас забыть, что ранее он выступал в крузерах
Бокс Профессиональный бокс
12 августа 15:51
9
Грузите хаты пока не поздно! Пользователи провалили коэффициенты на Ломаченко в бою с Лопесом
Грузите хаты пока не поздно! Пользователи провалили коэффициенты на Ломаченко в бою с Лопесом
Бокс Профессиональный бокс
11 августа 21:31
7
Все новости