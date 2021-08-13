Плишкова вышла в полуфинал турнира в Монреале

В следующем матче чешка встретиться с Соболенко

Каролина Плишкова / фото - twitter.com

Представительница Чехии Каролина Плишкова в четвертьфинале турнира National Bank Open - WTA1000 обыграла Сару Соррибес-Тормо из Испании со счетом 6:4, 6:0.

Чешская теннисистка во второй раз обыграла испанку: в 2017 году Плишкова победила Соррибес-Тормо на старте Открытого чемпионата Австралии.

Чешка провела третий четвертьфинал на канадских кортах (дважды играла на данной стадии в Торонто) и впервые вышла в полуфинал, в котором встретится с лидером посева Ариной Соболенко.

Плишкова потерпела два поражения в матчах против белоруски и обыграла ее в этом сезоне в полуфинале Wimbledon.