Плишкова – о поражении в финале: «Никогда не любила Wimbledon»
Плишкова вышла в полуфинал турнира в Монреале
В следующем матче чешка встретиться с Соболенко
Каролина Плишкова / фото - twitter.com
Представительница Чехии Каролина Плишкова в четвертьфинале турнира National Bank Open - WTA1000 обыграла Сару Соррибес-Тормо из Испании со счетом 6:4, 6:0.
Чешская теннисистка во второй раз обыграла испанку: в 2017 году Плишкова победила Соррибес-Тормо на старте Открытого чемпионата Австралии.
Чешка провела третий четвертьфинал на канадских кортах (дважды играла на данной стадии в Торонто) и впервые вышла в полуфинал, в котором встретится с лидером посева Ариной Соболенко.
Плишкова потерпела два поражения в матчах против белоруски и обыграла ее в этом сезоне в полуфинале Wimbledon.
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