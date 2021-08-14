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Плишкова: «Я знаю, как обыграть Соболенко»

Шестой номер рейтинга WTA – о предстоящем полуфинале турнира в Торонто
Теннис WTA
13:45
Плишкова: «Я знаю, как обыграть Соболенко»
Каролина Плишкова / Фото - WTA
Шестая ракетка мира, чешская теннисистка Каролина Плишкова поделилась ожиданиями от предстоящего полуфинального матча турнира в Торонто со своей соседкой по рейтингу WTA, белоруской Ариной Соболенко.

Цитирует Плишкову пресс-служба WTA.

«Мы недавно встречались на Уимблдоне, так что я примерно понимаю, к чему мне готовиться. Я знаю, как мне следует действовать, чтобы её обыграть. Посмотрим, удастся ли мне это сделать».


Напомним, Плишкова в четвертьфинале турнира National Bank Open – WTA1000 обыграла Сару Соррибес-Тормо из Испании со счетом 6:4, 6:0.
Владимир Кириченко
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Теги

Каролина Плишкова Торонто (WTA) Арина Соболенко

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