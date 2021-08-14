Плишкова вышла в полуфинал турнира в Монреале
Плишкова: «Я знаю, как обыграть Соболенко»
Шестой номер рейтинга WTA – о предстоящем полуфинале турнира в Торонто
Каролина Плишкова / Фото - WTAШестая ракетка мира, чешская теннисистка Каролина Плишкова поделилась ожиданиями от предстоящего полуфинального матча турнира в Торонто со своей соседкой по рейтингу WTA, белоруской Ариной Соболенко.
Цитирует Плишкову пресс-служба WTA.
«Мы недавно встречались на Уимблдоне, так что я примерно понимаю, к чему мне готовиться. Я знаю, как мне следует действовать, чтобы её обыграть. Посмотрим, удастся ли мне это сделать».
Напомним, Плишкова в четвертьфинале турнира National Bank Open – WTA1000 обыграла Сару Соррибес-Тормо из Испании со счетом 6:4, 6:0.
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