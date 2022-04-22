Свитоліна: «80 % росіян підримують геноцид українців»
По примеру Wimbledon. Теннисный турнир в Италии может пройти без россиян и белорусов
Итальянцы не хотят видеть у себя в стране спортсменов из стран-агрессоров
18:33
Теннисный турнир в Риме хотят провести без россиян и беларусов / Фото: stadiumjourneyТурнир ATP и WTA в Риме по примеру Wimbledon может пройти без участия россиян и белорусов. Сообщает Corriere della Sera.
С такой идеей обратились власти Италии к организаторам турнира. Также поддерживает отстранение игроков из россии и беларуси Президент НОК Италии Джованни Малаго.
Элина Свитолина считает, что не нужно отстранять от соревнований беларусов и россиян.
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