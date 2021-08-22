Победа Джоковича на US Open оценивается в смехотворный коэффициент

Серб близок к тому, чтобы выиграть календарный Большой шлем

Фото: Tennis World USA

Букмекеры оценили вероятность победы Новака Джоковича на заключительном турнире серии Большого шлема в году – US Open.

На победу первой ракетки мира можно поставить за 1,72 – смехотворный коэффициент, учитывая престижность и конкуренцию на турнире. К примеру, вероятность того, что чемпионом Открытого чемпионата США станет второй номер мирового рейтинга Даниил Медведев оценивается в 5,55.

В случае успеха в США, Джокович соберет календарный Большой Шлем.

Напомним, Медведев надеется бросить вызов Джоковичу.