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«Победа, которую нужно запомнить». Надаль – о триумфе на Australian Open

В финальном матче турнира испанец одержал победу над Медведевым
Теннис Grand Slam
08:00
«Победа, которую нужно запомнить». Надаль – о триумфе на Australian Open
Рафаэль Надаль / фото - tennishead.net

Пятая ракетка мира Рафаэль Надаль прикрепил в своем Instagram видео с лучшими моментами из финального матча Australian Open против второго номера мирового рейтинга Даниила Медведева.

«Каждое движение имеет значение. Победа, которую нужно запомнить».

Рафаэль Надаль обошел Роджера Федерера и Новака Джоковича по количеству побед на Grand Slam.

Рене Тер Велде
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Теги

Рафаэль Надаль Даниил Медведев

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