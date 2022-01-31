Тренер Медведева: «Даниил упустил большой шанс, но Надаль был великолепен»
«Победа, которую нужно запомнить». Надаль – о триумфе на Australian Open
В финальном матче турнира испанец одержал победу над Медведевым
08:00
Рафаэль Надаль / фото - tennishead.net
Пятая ракетка мира Рафаэль Надаль прикрепил в своем Instagram видео с лучшими моментами из финального матча Australian Open против второго номера мирового рейтинга Даниила Медведева.
«Каждое движение имеет значение. Победа, которую нужно запомнить».
Рафаэль Надаль обошел Роджера Федерера и Новака Джоковича по количеству побед на Grand Slam.
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