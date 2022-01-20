Победа над Джонсоном позволила Синнеру выйти в третий круг Australian Open

Итальянец обновил свой личный рекорд на турнире

Янник Синнер / фото - Getty Images

10-я ракетка мира, итальянец Янник Синнер вышел в третий круг Australian Open, победив американца Стива Джонсона (ATP №104). Поединок завершился со счетом 6:2, 6:4, 6:3.

Теннисисты провели на корте 1 час и 43 минуты. За это время Синнер сумел одиннадцать раз подать навылет, реализовать пять брейкпоинтов из восьми и выиграть пять геймов подряд, дважды ошибившись на подаче. Его соперник сделал пять эйсов, не смог реализовать единственный брейкпоинт и выиграл девять геймов на своей подаче, допустив одну «двойную».

В следующем круге Синнер сыграет против Таро Даниела, который в своем матче выбил Энди Маррея. Также стоит отметить, что Синнер впервые в карьере вышел в третий круг AO.

Напомним, Даниил Медведев победил Ника Киргиоса.