Победа над Джонсоном позволила Синнеру выйти в третий круг Australian Open
Победители Australian Open-2022 получат по 2 миллиона долларов
Общая сумма составит 54 миллиона долларов
17:51
Australian Open / фото - Getty Images
Пресс-служба Australian Open опубликовал схему распределения призовых на турнире в 2022 году.
Общий призовой фонд составляет 54 миллиона долларов, а победители одиночного разряда получат чеки на 2 070 000 долларов.
Призовые Australian Open в одиночном разряде:
1-й круг – $74 000;
2-й круг – $110 000;
3-й круг – $159 000;
4-й круг – $236 000;
1/4 финала – $387 000;
1/2 финала – $644 000;
Финал – $1 134 000;
Титул – $2 071 000.
Стоит отметить, что общая сумма призовых сократилась 2,2% по сравнению с прошлым годом (55,5 миллиона долларов – прим).
Напомним, в заключительном матче второго круга AO, Янник Синнер победил Стива Джонсона.
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