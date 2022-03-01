Свитолина будет бойкотировать матчи с россиянками и белорусками
«Под нейтральным флагом». Свитолина сыграет с Потаповой в Монтеррее
Организаторы турнира в Мексике приняли условия украинки
Элина Свитолина / фото - skysports.com
Первая ракетка Украины Элина Свитолина сыграет с россиянкой Анастасией Потаповой в первом круге турнира в Монтеррее.
«Все согласовано. Персонал, отвечающий за трансляцию матча, а также ответственные за проведение игры подтвердили, что все флаги и письменные атрибуты, указывающие на Россию, будут убраны во время завтрашнего матча».
Элина Свитолина сообщила, что не будет играть с представительницами Беларуси и России.
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