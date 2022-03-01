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«Под нейтральным флагом». Свитолина сыграет с Потаповой в Монтеррее

Организаторы турнира в Мексике приняли условия украинки
Теннис WTA
19:30
«Под нейтральным флагом». Свитолина сыграет с Потаповой в Монтеррее
Элина Свитолина / фото - skysports.com

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сыграет с россиянкой Анастасией Потаповой в первом круге турнира в Монтеррее.

«Все согласовано. Персонал, отвечающий за трансляцию матча, а также ответственные за проведение игры подтвердили, что все флаги и письменные атрибуты, указывающие на Россию, будут убраны во время завтрашнего матча».

Элина Свитолина сообщила, что не будет играть с представительницами Беларуси и России.

Источник: БТУ Рене Тер Велде
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Теги

Элина Свитолина Анастасия Потапова

Комментарии 1

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1 марта 2022г. 19:50
Однако, ты  самка  сран..я Свитолина. Дрянь помойная. Ты ж за бабки продашь своих родных.
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