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Полиция взорвала машину возле одного из кортов Roland Garros
Старт игрового дня был отложен
13:28
Корт Симон Матье / фото - Roland Garros
Cтарт игрового дня Roland Garros на корте Симон Матье отложен из-за соображений безопасности.
Перед началом первого матча полиция заметила возле корта подозрительную машину. Правоохранительный органы быстро эвакуировали часть спорткомплекса и взорвали подозрительный автомобиль.
Напомним, Наоми Осака зналась с парижского мейджора.
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