Цуренко победила, а Калинина потерпела неудачу на турнире WTA в Турции
Получила травму. Цуренко не смогла доиграть матч второго круга
Теннисистка вынуждена была обратиться за медицинской помощью
Леся Цуренко / Фото: БТУЛеся Цуренко (№135 WTA) завершила борьбу на турнире WTA 250 в Стамбуле.
Во втором круге украинка уступила шестой сеяной Айле Томлянович из Австралии (№41 WTA) – 4:6, 0:1 (отказ).
В первом сете Леся вела со счётом 4:2, но затем проиграла четыре гейма подряд. В концовке партии Цуренко вызывала на корт физио, указывая на проблемы с правым плечом. Однако уже в начале второго сета украинка отказалась продолжать поединок.
В третьем круге Томлянович сыграет против Юлии Путинцевой (№51 WTA).
Ранее Цуренко обыграла Анну-Каролину Шмидлову.
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