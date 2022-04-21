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Получила травму. Цуренко не смогла доиграть матч второго круга

Теннисистка вынуждена была обратиться за медицинской помощью
Теннис WTA
20:15
Получила травму. Цуренко не смогла доиграть матч второго круга
Леся Цуренко / Фото: БТУ
Леся Цуренко (№135 WTA) завершила борьбу на турнире WTA 250 в Стамбуле.

Во втором круге украинка уступила шестой сеяной Айле Томлянович из Австралии (№41 WTA) – 4:6, 0:1 (отказ)

В первом сете Леся вела со счётом 4:2, но затем проиграла четыре гейма подряд. В концовке партии Цуренко вызывала на корт физио, указывая на проблемы с правым плечом. Однако уже в начале второго сета украинка отказалась продолжать поединок. 

В третьем круге Томлянович сыграет против Юлии Путинцевой (№51 WTA).

Ранее Цуренко обыграла Анну-Каролину Шмидлову
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