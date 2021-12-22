Отец Джоковича: «Если Новак пропустит AO, то ничего страшного. Мы дождемся RG, и он возьмет 21-й Шлем»
Полуфинал Roland Garros Джокович – Надаль – лучший матч года на турнирах серии Большого шлема
Это единственная не пятисетовая встреча в топ-5
17:04
Фото: Roland Garros
Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) представила топ-5 лучших матчей года на турнирах серии Большого шлема.
5 место: Энди Маррей – Оскар Отте, Wimbledon (6-3, 4-6, 4-6, 6-4, 6-2)
4 место: Стефанос Циципас – Танаси Коккинакис, Australian Open (6-7 (5), 6-4, 6-1, 6-7 (5), 6-4)
3 место: Фрэнсис Тиафо – Андрей Рублев, US Open (4-6, 6-3, 7-6 (6), 4-6, 6-1)
2 место: Новак Джокович – Александр Зверев, US Open (4-6, 6-2, 6-4, 4-6, 6-2)
1 место: Новак Джокович – Рафаэль Надаль, Ролан Гаррос (3-6, 6-3, 7-6 (4), 6-2)
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