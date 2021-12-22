Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Полуфинал Roland Garros Джокович – Надаль – лучший матч года на турнирах серии Большого шлема

Это единственная не пятисетовая встреча в топ-5
Теннис Grand Slam
17:04
Полуфинал Roland Garros Джокович – Надаль – лучший матч года на турнирах серии Большого шлема
Фото: Roland Garros

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) представила топ-5 лучших матчей года на турнирах серии Большого шлема.

5 место: Энди Маррей – Оскар Отте, Wimbledon (6-3, 4-6, 4-6, 6-4, 6-2)

4 место: Стефанос Циципас – Танаси Коккинакис, Australian Open (6-7 (5), 6-4, 6-1, 6-7 (5), 6-4)

3 место: Фрэнсис Тиафо – Андрей Рублев, US Open (4-6, 6-3, 7-6 (6), 4-6, 6-1)

2 место: Новак Джокович – Александр Зверев, US Open (4-6, 6-2, 6-4, 4-6, 6-2)

1 место: Новак Джокович – Рафаэль Надаль, Ролан Гаррос (3-6, 6-3, 7-6 (4), 6-2)

Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Новак Джокович Рафаэль Надаль

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Отец Джоковича: «Если Новак пропустит AO, то ничего страшного. Мы дождемся RG, и он возьмет 21-й Шлем»
Отец Джоковича: «Если Новак пропустит AO, то ничего страшного. Мы дождемся RG, и он возьмет 21-й Шлем»
Теннис Grand Slam
16:33
Директор Australian Open: «Верю, что Надаль приедет в Мельбурн»
Директор Australian Open: «Верю, что Надаль приедет в Мельбурн»
Теннис Grand Slam
13:35
«Планирую выиграть Australian Open». Зверев хочет сместить Джоковича с позиции первой ракетки мира
«Планирую выиграть Australian Open». Зверев хочет сместить Джоковича с позиции первой ракетки мира
Теннис Grand Slam
12:09
Директор Australian Open: «Если Джокович выступит, он либо будет вакцинирован, либо получит медотвод»
Директор Australian Open: «Если Джокович выступит, он либо будет вакцинирован, либо получит медотвод»
Теннис Grand Slam
10:21
Майк Тайсон: «Джокович мой фаворит Australian Open»
Майк Тайсон: «Джокович мой фаворит Australian Open»
Бокс Профессиональный бокс
21 декабря 21:45
Тренер Надаля вслед за Рафаэлем сдал положительный тест на Covid-19
Тренер Надаля вслед за Рафаэлем сдал положительный тест на Covid-19
Теннис ATP
21 декабря 17:51

Новости: Теннис

Пятая ракетка мира Рублев рассказал, почему заявился на Australian Open с украинцем Молчановым
Пятая ракетка мира Рублев рассказал, почему заявился на Australian Open с украинцем Молчановым
Grand Slam
19:58
Полуфинал Roland Garros Джокович – Надаль – лучший матч года на турнирах серии Большого шлема
Полуфинал Roland Garros Джокович – Надаль – лучший матч года на турнирах серии Большого шлема
Grand Slam
17:04
Отец Джоковича: «Если Новак пропустит AO, то ничего страшного. Мы дождемся RG, и он возьмет 21-й Шлем»
Отец Джоковича: «Если Новак пропустит AO, то ничего страшного. Мы дождемся RG, и он возьмет 21-й Шлем»
Grand Slam
16:33
Директор Australian Open: «Верю, что Надаль приедет в Мельбурн»
Директор Australian Open: «Верю, что Надаль приедет в Мельбурн»
Grand Slam
13:35
«Планирую выиграть Australian Open». Зверев хочет сместить Джоковича с позиции первой ракетки мира
«Планирую выиграть Australian Open». Зверев хочет сместить Джоковича с позиции первой ракетки мира
Grand Slam
12:09
Стосур и компания получили wild card на Australian Open-2022
Стосур и компания получили wild card на Australian Open-2022
Grand Slam
11:47
Директор Australian Open: «Если Джокович выступит, он либо будет вакцинирован, либо получит медотвод»
Директор Australian Open: «Если Джокович выступит, он либо будет вакцинирован, либо получит медотвод»
Grand Slam
10:21
Жабер заразилась коронавирусом после участия на турнире в Абу-Даби. Кто следующий?
Жабер заразилась коронавирусом после участия на турнире в Абу-Даби. Кто следующий?
WTA
21 декабря 22:04
Сборная Украины попрощалась со Стаховским. Видео
Сборная Украины попрощалась со Стаховским. Видео
Кубок Дэвиса
21 декабря 20:07
Все новости

Популярные новости

«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Тема дня
«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
21 декабря 14:36
5
Ломаченко отстранен от бокса
Ломаченко отстранен от бокса
Бокс Профессиональный бокс
17 декабря 12:42
15
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Бокс Профессиональный бокс
20 декабря 23:10
52
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Бокс Профессиональный бокс
19 декабря 20:50
21
Нокаут получился устрашающим. Боксера Роя Джонса с рекордом 19-0 пять раз отправили на пол
Нокаут получился устрашающим. Боксера Роя Джонса с рекордом 19-0 пять раз отправили на пол
Бокс Профессиональный бокс
15 декабря 23:21
Считает украинцев и россиян братьями, рассмеялся на вопрос «чей Крым?» Кто вызывается финансировать бой Усик – Джошуа в Киеве
Тема дня
Считает украинцев и россиян братьями, рассмеялся на вопрос «чей Крым?» Кто вызывается финансировать бой Усик – Джошуа в Киеве
Бокс Профессиональный бокс
15 декабря 20:18
2
Все новости