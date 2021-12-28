Доминик Тим снялся с Australian Open
После Australian Open Доминик Тим выпадет из топ-40 рейтинга АТР
Австрийский теннисист решил пропустить Открытый чемпионат Австралии
16:12
Фото: АТР
Австрийский теннисист Доминик Тим накануне объявил, что пропустит Australian Open.
Таким образом, после турнира Тим впервые с 2015 года окажется за пределами топ-40 одиночного рейтинга АТР. У него «сгорят» очки за финал в 2020 году.
Сейчас победитель одного турнира серии Большого шлема занимает 15-е место.
Вернуться в Тур Тим планирует во время южноамериканской грунтовой серии соревнований.
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