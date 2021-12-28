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После Australian Open Доминик Тим выпадет из топ-40 рейтинга АТР

Австрийский теннисист решил пропустить Открытый чемпионат Австралии
Теннис Grand Slam
16:12
После Australian Open Доминик Тим выпадет из топ-40 рейтинга АТР
Фото: АТР

Австрийский теннисист Доминик Тим накануне объявил, что пропустит Australian Open.

Таким образом, после турнира Тим впервые с 2015 года окажется за пределами топ-40 одиночного рейтинга АТР. У него «сгорят» очки за финал в 2020 году.

Сейчас победитель одного турнира серии Большого шлема занимает 15-е место.

Вернуться в Тур Тим планирует во время южноамериканской грунтовой серии соревнований.

Сергей Остапенко
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