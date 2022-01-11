Стаховский зачехлил ракетку в первом раунде квалификации Australian Open

Украинец уступил Джей-Джею Вульфу из США

Сергей Стаховский / фото - БТУ

Украинский теннисист Сергей Стаховский в первом раунде квалификации Australian Open в двух сетах уступил американцу Джей-Джей Вульфу со счетом 3:6, 4:6.

Теннисисты провели на корте 1 час и 20 минут. В первом сете украинец проиграл один гейм на подаче, а во второй партии не удержал отрыв с брейком: со счета 4:2 четыре следующие гейма ушли в актив представителя США.

Ранее Сергей Стаховский заявил, что Australian Open станет последним турниром в его карьере.