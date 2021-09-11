Последний шаг. Джокович поборется за календарный Шлем в финале US Open против Медведева

Зверев не смог остановить серба

Новак Джокович , фото - Euronews

Первая ракетка мира Новак Джокович дал реванш 4-му номеру рейтинга АТР Александру Звереву после поражения в полуфинале Олимпиады. Серб обыграл соперника в полуфинале US Open за 3 часа и 38 минут со счетом 4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2.Оба теннисиста отличились на подачах. Зверев подал 16 эйсов против 12 у соперника. Немец, однако, допустил 8 двойных ошибок, а серб ошибался в 4 раза меньше.

В борьбе за титул Открытого чемпионата США сербу будет противостоять вторая ракетка планеты Даниил Медведев. Россиянин обыграл 20-летнего воспитанника Тони Надаля Феликса Оже-Альяссима со счетом 6:4, 7:5, 6:2 в двухчасовом матче.

Даниил 12 раз подал навылет, допустив 4 двойные ошибки и реализовав 5 шансов на брейк из 5. Канадец оформил 4 эйса и 10 раз ошибся на подаче. Для Медведева это уже вторая победа над Феликсом в карьере в двух матчах.Джокович выиграет календарный Большой Шлем, если сможет обыграть Медведева в финале. У Ноле в копилке за 2021 год уже есть победы на Australian Open, Roland Garros и Wimbledon.

На серба в США сильно давят трибуны.