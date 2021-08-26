Последний украинец вылетел из квалификации US Open

Марченко в полуфинале отбора уступил чеху Легечки

Илья Марченко / Фото: btu.org-ua

Первая ракетка Украины Илья Марченко (ATP, 154) завершил выступления на US Open.



Марченко во втором раунде квалификации американского Шлема уступил Иржи Легечке 6:4, 6:7 (10), 4:6.

Украинец за более чем два с половиной часа матча сделал 5 эйсов, реализовал 3 брейк-поинта из 6-и и 9 раз ошибся при подаче. Чех ответил 12-ю подачами навылет и теми же тремя брейками, допустив 5 «двойных». Отметим, что в затяжном тай-брейке во втором сете у Марченко было 2 матч-бола, но украинцу не удалось их реализовать. Это была первая официальная встреча теннисистов.

Напомним, что Сергей Стаховский уступил в четвертьфинале квалификации US Open.