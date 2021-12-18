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Познихиренко не без проблем вышла в финал челленджера в Анталии
Украинка впервые в этом году сыграет в решающем матче турнира
Анна Познихиренко / Фото - БТУУкраинская теннисистка Анна Познихиренко (№475 WTA) в полуфинале челленджера в Анталии со счетом 7:6, 4:6, 6:2 переиграла россиянку Диану Демидову (№821 WTA).
За два с половиной часа матча Познихиренко трижды подала навылет, допустив семь двойных ошибок (2-3 у соперницы), реализовала 7 из 12 брейк-поинтов и проиграла шесть геймов на своей подаче.
Отметим, что для Анны это будет первый финал в одиночном разряде с октября 2020 года, когда она сыграла на данной стадии турнира ITF W15 в Шарм-эль-Шейхе.
В текущем сезоне украинка провела четыре полуфинала.
Оппоненткой первой сеяной Познихиренко станет еще одна представительница России Дарья Лодикова.
Напомним, в четвертьфинальном матче челленджера в Анталии украинка без проблем переиграла итальянку Дилетту Черубини (№736 WTA) со счетом 6:0, 6:4.
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