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Познихиренко стала победительницей турнира ITF в Анталии

Украинка в финале без проблем переиграла представительницу России



Теннис WTA
11:41
Познихиренко стала победительницей турнира ITF в Анталии
Анна Познихиренко / Фото - БТУ
Украинская теннисистка Анна Познихиренко (№475 WTA), посеянная под первым номером на турнире ITF W15 в Анталии, в финальном матче без проблем переиграла россиянку Дарью Лодикову со счетом 7:5, 6:1. 

Матч продлился почти два часа. За это время Познихиренко подала один эйс при четырех двойных ошибках, реализовала 7 из 16 брейк-поинтов и проиграла три гейма на своей подаче.

Напомним, это был первый финал в одиночном разряде для 27-летней киевлянки с октября 2020 года, когда она выиграла трофей на 15-тысячнике в Шарм-эль-Шейхе (Египет).

Данный титул стал для Познихиренко пятым в одиночном разряде на турнирах ITF. В 2019 году Анна стала триумфатором двух турнирах ITF W15 в Тунисе, а в 2012 году – на 10-тысячнике в Турции.

Напомним, Познихиренко в полуфинале со счетом 7:6, 4:6, 6:2 переиграла россиянку Диану Демидову (№821 WTA).
Владимир Кириченко
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