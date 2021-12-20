Познихиренко не без проблем вышла в финал челленджера в Анталии
Познихиренко стала победительницей турнира ITF в Анталии
Украинка в финале без проблем переиграла представительницу России
Анна Познихиренко / Фото - БТУУкраинская теннисистка Анна Познихиренко (№475 WTA), посеянная под первым номером на турнире ITF W15 в Анталии, в финальном матче без проблем переиграла россиянку Дарью Лодикову со счетом 7:5, 6:1.
Матч продлился почти два часа. За это время Познихиренко подала один эйс при четырех двойных ошибках, реализовала 7 из 16 брейк-поинтов и проиграла три гейма на своей подаче.
Напомним, это был первый финал в одиночном разряде для 27-летней киевлянки с октября 2020 года, когда она выиграла трофей на 15-тысячнике в Шарм-эль-Шейхе (Египет).
Данный титул стал для Познихиренко пятым в одиночном разряде на турнирах ITF. В 2019 году Анна стала триумфатором двух турнирах ITF W15 в Тунисе, а в 2012 году – на 10-тысячнике в Турции.
Напомним, Познихиренко в полуфинале со счетом 7:6, 4:6, 6:2 переиграла россиянку Диану Демидову (№821 WTA).