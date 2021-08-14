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Прага может принять финал Кубка Билли Джин Кинг

Будапешт отказался проводить соревнования из-за сложной эпидемиологической ситуации
Теннис Кубок Билли Джин Кинг
18:35
Прага может принять финал Кубка Билли Джин Кинг
Фото: insidersport.com

Президент ФТР Шамиль Тарпищев сообщил новости о проведении Кубка Билли Джин Кинг в 2021 году.

Тарпищева цитирует агентство ТАСС:

«Ждем решения ITF, которое должно быть принято совместно с WTA. Но сейчас рассматривается Прага как место проведения. Финальная стадия должна пройти за неделю до Кубка Дэвиса».

В мае Будапешт отказался проводить финал Кубка Билли Джин Кинг из-за сложной эпидемиологической обстановки.

Рене Тер Велде
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