Будапешт не примет финал Кубка Билли Джин Кинг-2021
Прага может принять финал Кубка Билли Джин Кинг
Будапешт отказался проводить соревнования из-за сложной эпидемиологической ситуации
18:35
Фото: insidersport.com
Президент ФТР Шамиль Тарпищев сообщил новости о проведении Кубка Билли Джин Кинг в 2021 году.
Тарпищева цитирует агентство ТАСС:
«Ждем решения ITF, которое должно быть принято совместно с WTA. Но сейчас рассматривается Прага как место проведения. Финальная стадия должна пройти за неделю до Кубка Дэвиса».
В мае Будапешт отказался проводить финал Кубка Билли Джин Кинг из-за сложной эпидемиологической обстановки.
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