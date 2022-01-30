Финал Australian Open. Рафаэль Надаль – Даниил Медведев. Видео трансляция
«Предфинальная практика». Надаль завершил подготовку к матчу против Медведева
Испанец не отдаст титул Australian Open россиянину без боя
09:40
Рафаэль Надаль / фото - tennishead.net
Пятая ракетка мира Рафаэль Надаль завершил подготовку к финальному матчу Australian Open против второго номера мирового рейтинга Даниила Медведева.
«Предфинальная практика».
Финал Australian Open. Рафаэль Надаль – Даниил Медведев. Видео трансляция.
Комментарии 0