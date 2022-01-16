Премьер-министр Австралии: «Пришло время продолжить Открытый чемпионат Австралии»

Новак Джокович / фото - tennishead.net

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон выступил с заявлением по поводу итогов судебного заседания первой ракетки мира Новака Джоковича.

Это решение было принято по соображениям охраны здоровья, безопасности и надлежащего порядка, а также на основании того, что это отвечает общественным интересам. Я приветствую решение сохранить наши границы и обеспечить безопасность австралийцев.

Как я сказал в пятницу, австралийцы принесли много жертв во время этой пандемии, и они справедливо ожидают того, что результат этих жертв будет защищен. Во время пандемии мы добились одного из самых низких показателей смертности и высоких показателей вакцинации, а также сохранили экономику.

Я благодарю суд за его внимание к этим вопросам и участников за их терпение. Пришло время продолжить Открытый чемпионат Австралии и начать наслаждаться теннисом».