Премьер-министр Австралии: «Пришло время продолжить Открытый чемпионат Австралии»
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон выступил с заявлением по поводу итогов судебного заседания первой ракетки мира Новака Джоковича.
«Федеральный суд Австралии в полном составе единогласно постановил отклонить ходатайство господина Новака Джоковича о судебном пересмотре, в котором он пытался оспорить решение министра иммиграции об аннулировании его визы.
Это решение было принято по соображениям охраны здоровья, безопасности и надлежащего порядка, а также на основании того, что это отвечает общественным интересам. Я приветствую решение сохранить наши границы и обеспечить безопасность австралийцев.
Как я сказал в пятницу, австралийцы принесли много жертв во время этой пандемии, и они справедливо ожидают того, что результат этих жертв будет защищен. Во время пандемии мы добились одного из самых низких показателей смертности и высоких показателей вакцинации, а также сохранили экономику.
Я благодарю суд за его внимание к этим вопросам и участников за их терпение. Пришло время продолжить Открытый чемпионат Австралии и начать наслаждаться теннисом».
Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал решение австралийских властей аннулировать визу Новака Джоковича.