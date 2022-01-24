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Премьер-министр штата Виктория: «Джокович не важнее Australian Open»
Дэниэл Эндрюс жестко высказался о позиции серба касательно вакцинации
19:25
Дэниэл Эндрюс / фото - skynews.com.au
Премьер-министр штата Виктория, на территории которого проходит Australian Open, Дэниэл Эндрюс жестко высказался о позиции первой ракетки мира Новака Джоковича касательно вакцинации.
Эндрюса цитирует портал Tennis 365:
«Моя позиция предельна проста: если вы хотите сюда приехать, просто сделайте прививку. Рафа Надаль правильно сказал: всего этого можно было избежать, если бы он просто сделал прививку. Этот парень мог подумать, что он – важнее самого турнира, но это не так. Вот почему турнир проходит без него с большим успехом.
Мистеру Тайли и всей его команде я желаю всего наилучшего во второй неделе турнира, это важное событие».
Новак Джокович подаст в суд на правительство Австралии.