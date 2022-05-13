Свитолина показала, как чтит украинские традиции
Президент Федерації тенісу росії: «Нас можуть зняти зі змагань через будь-які слова. Світоліна? Вона ніхто»
Шаміль Тарпіщев образив першу ракетку України
Шаміль Тарпіщев / Фото - FacebookПрезидент Федерації тенісу росії Шаміль Тарпіщев прокоментував слова першої ракетки України Еліни Світоліної, яка звернулася до російських та білоруських тенісистів, закликавши їх висловитися щодо ситуації в її рідній країні.
«Не треба звертати уваги, це не лише моя думка, а й юристів також. Тому що від будь-якого висловлювання нас можуть зняти з якихось змагань. Наразі ми граємо, у нас все нормально. Безглуздо взагалі реагувати. Хто така Світоліна? Ніхто взагалі».
Відзначимо, що WTA і ATP відібрали у росії і білорусі свої турніри, а тенісисти з цих країн наразі виступають без прапора. Однак продовжують відмовчуватися з приводу війни з Україною.
Нагадаємо, ITF призупинила членство Федерацій тенісу росії і білорусі.