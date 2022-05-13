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Президент Федерації тенісу росії: «Нас можуть зняти зі змагань через будь-які слова. Світоліна? Вона ніхто»

Шаміль Тарпіщев образив першу ракетку України
Теннис WTA
16:44
Президент Федерації тенісу росії: «Нас можуть зняти зі змагань через будь-які слова. Світоліна? Вона ніхто»
Шаміль Тарпіщев / Фото - Facebook
Президент Федерації тенісу росії Шаміль Тарпіщев прокоментував слова першої ракетки України Еліни Світоліної, яка звернулася до російських та білоруських тенісистів, закликавши їх висловитися щодо ситуації в її рідній країні.

«Не треба звертати уваги, це не лише моя думка, а й юристів також. Тому що від будь-якого висловлювання нас можуть зняти з якихось змагань. Наразі ми граємо, у нас все нормально. Безглуздо взагалі реагувати. Хто така Світоліна? Ніхто взагалі».


Відзначимо, що WTA і ATP відібрали у росії і білорусі свої турніри, а тенісисти з цих країн наразі виступають без прапора. Однак продовжують відмовчуватися з приводу війни з Україною.

Нагадаємо, ITF призупинила членство Федерацій тенісу росії і білорусі.
Владимир Кириченко
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