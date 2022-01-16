Заменивший Джоковича теннисист: «Возможно я стал самым известным «лаки-лузером» в истории»
Президент Сербии: «Власти Австралии думают, что унизили Джоковича, но они унизили себя»
Александр Вучич поддержал сербского теннисиста
19:50
Александр Вучич / фото - timesofisrael.com
Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал решение австралийских властей аннулировать визу первой ракетки мира Новака Джоковича.
Вучича цитирует портал The West Australian:
«Они думают, что унизили Джоковича этими действиями. Они в течение 10 дней издевались над лучшим теннисистом мира. Но они унизили себя. Джокович может вернуться в свою страну с высоко поднятой головой, смотря всем прямо в глаза».
Новак Джокович прокомментировал решение австралийских властей аннулировать его визу.