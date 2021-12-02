Член МОК: «Шуай Пэн попросила, чтобы люди проявили уважение к ее частной жизни»
Президент WTA – о ситауции с Шуай Пэн: «Все еще уверен, что все фото и видео срежиссированы»
Стив Саймон категоричен в своем решении
Стив Саймон / Фото - bleacherreportГлава WTA Стив Саймон прокомментировал отказ от проведения каких-либо турниров на территории Китая и Гонконга из-за ситуации с Шуай Пэн.
Цитирует функционера CNN.
«Если китайские власти не отнесутся серьезно к нашим требованиям и не позволят поговорить с Пэн Шуай, мы готовы приостановить проведение китайских турниров, пока ситуация не изменится. Конечно, мы бы хотели продолжить сотрудничество с этим регионом, поскольку мы добились больших успехов. Но для нас гораздо важнее отстоять права женщин, особенно если они подвергаются сексуальному насилию».
«Мы не можем изменить свое решение, потому что иначе покажем всему миру, что проблема насилия не стоит достаточно серьезно. Мы не можем такого допустить».
«Конечно, было здорово увидеть Пэн на фото и видео, но я все еще уверен, что все это срежиссировано. Похоже её жизни действительно ничего не угрожает, но мы хотим убедиться, что ее ни к чему не принуждают и не запугивают. А также мы требуем расследования ее слов».
Напомним, МОК договорился о личной встрече с Шуай Пэн.
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