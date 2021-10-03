Президент WTA: «С нетерпением ждем возвращения турниров в Китай»

Микки Лоулер – о ситуации с пандемией

Микки Лоулер / фото - Jimmie48

Президент WTA Микки Лоулер высказался о ситуации с пандемией, а также заявил, что с нетерпением ждет возвращения женского Тура в Китай. Цитирует функцинера портал Tennis Majors.

«Мы с нетерпением ждкем возвращения в Китай в следующем году. Проведение турниров в там очень важно для нас. Это огромная возможность для WTA, которая позволяет нам сделать большой шаг вперед. Коронавирус нельзя было предвидеть. Но скажите, кто бы отказал Китаю? Это прекрасная возможность для женского спорта с беспрецедентно высокими призовыми. Мы гордимся этим».

В прошлом году все соревнования в Китае (восемь женских турниров в конце сезона, включая Итоговый турнир в Шэньчжэне) были отменены из-за пандемии. В 2021 году Итоговый турнир перенесли в Гвадалахару (Мексика).

В настоящее время Китай закрыл свои границы для туристов. Первым крупным событием, куда допустят участников со всего мира, станет Олимпиада-2022 в Пекине.

Напомним, на турнире в Индиан-Уэллсе угрозы в адрес игроков будет расследовать ФБР.