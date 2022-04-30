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«При такой агрессивной политике, как в россии, спорта может просто не быть нигде!» Открытое письмо украинской теннисистки

Катарина Завацкая опубликовала свои мысли в соцсетях
Теннис WTA
10:25
«При такой агрессивной политике, как в россии, спорта может просто не быть нигде!» Открытое письмо украинской теннисистки
Катарина Завацкая

Украинская теннисиста Катарина Завацкая опубликова в Instagram пост о ситуации в нашей стране, призвав мировую общетсвенность, а также россиян задуматься:

«Сейчас страдает украинский народ, защищая нашу территорию, несмотря на полное разрушение инфраструктуры, физическое уничтожение мирного населения, изнасилования женщин и детей, экономические потери... Украина также страдает от постоянной угрозы применения россией ядерного оружия! Попытайтесь понять. Украина защищает всю Европу, может быть, весь мир.

Вы, наверное, спросите: "Как именно Украина защищает Европу, мир?" Ответ прост:

Украина может просто сдаться и делать все, что захочет россия. Представьте, что это сделала Украина...

Еще одним объектом агрессивной политики россии может быть другая территория, например, россия хочет аннексировать территорию Германии, Франции, других стран Европы или Азии.

Вы скажете: «Это невозможно!» К сожалению, россия придумает причины и мотивы, чтобы сделать это возможным!!! Поэтому эту войну нельзя сравнивать ни с какой другой, это прямая угроза миру. И еще, хочу добавить. На мой взгляд, политика сейчас очень сильно связана со спортом, потому что при такой агрессивной политике, как в россии, спорта может просто не быть нигде.

Раньше я соглашалась с Симоной Халеп, Онсом Джабором, WTA и многими другими представителями теннисного сообщества в том, что политика и спорт — разные вещи, и их не следует путать. Однако в действительности все обстоит иначе.

Наша задача сегодня — мотивировать россиян на прекращение агрессивной политики своего государства.

Я считаю, что нет плохих наций, есть плохие люди, и говорить, что ВСЕ русские плохие, это ошибка, но они могут изменить политику своей страны: своими силами, словами, своей гражданской позицией!

Почему мы (украинцы) поддерживаем все действия, в том числе решение Уимблдона о санкциях против россии? Только потому, что мы стремимся положить конец этой бессмысленной и жестокой войне всеми возможными способами. Мы можем сделать это вместе! русские - вы можете остановить это, зачем вы обрекаете себя жить в стране с такой агрессивной политикой!»

Источник: XSPORT
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Катарина Завацкая

Комментарии 1

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30 апреля 2022г. 13:21
редакція хспорту, ви перед публікацією гугло-перекладу хоч би прочитали, що вийшло. в початкових класах краще пишуть.
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