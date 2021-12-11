«Лаки лузер»? Приходько пробился в 1/2 финала турнира в Анталии
Приходько установил уникальное достижение для украинских теннисистов
708 номер мирового рейтинга вышел в финал «челленджера» в Анталье
Фото: ФТУ
Олег Приходько установил уникальное достижение, став самым низкорейтинговым украинским теннисистом, сумевшим выйти в финал турнира серии АТР Challenger Tour.
Сейчас Приходько занимает 708 место в одиночном рейтинге АТР.
24-летний Приходько впервые в карьере попал в основную сетку «челленджера». На пути к финалу он обыграл первого сеянного.
Напомним, парный титул в Анталье выиграл другой представитель Украины.
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