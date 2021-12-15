Приходько зачехлил ракетку уже после первого круга «Челленджера» в Португалии

Украинец уступил Эдуарду Эстеве Лобато

Олег Приходько / фото - ФТУ

Украинский теннисист Олег Приходько завершил свои выступления на «Челленджере» в португальском городе Майя. В стартовом матче турнира Приходько проиграл испанцу Эдуарду Эстеве Лобато со счетом 3:6, 2:6.

Теннисисты провели на корте 1 час и 35 минут. За это время Лобато сумел четырежды подать навылет, реализовать пять брейкпоинтов из тринадцати и выиграть три гейма подряд, допустив всего одну двойную ошибку. Пиходько не сумел сделать ни одного эйса, выиграл всего три гейма на своей подаче и реализовал два брейкпоинта из шести.