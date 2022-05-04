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Призовой фонд Roland Garros составит 43,6 млн евро

Призовые поднялись на 6,8% по сравнению с 2019 годом
Теннис Grand Slam
17:30
Призовой фонд Roland Garros составит 43,6 млн евро
Фото: Roland Garros

Roland Garros опубликовал схему распределения призовых на турнире 2022 года. Призовой фонд составляет 43,6 млн евро, что  6,8% больше по сравнению с 2019 годом – последним розыгрышем перед пандемией COVID-19.

Призовые Roland Garros в одиночном разряде:

1-й круг – €62 000;

2-й круг – €86 000;

3-й круг – €125 800;

4-й круг – €220 000;

1/4 финала – €380 000;

1/2 финала – €600 000;

Финал – €1 100 000;

Титул – €2 200 000.

Призовые в парном разряде:

1-й круг – €15 500;

2-й круг – €25 000;

3-й круг – €42 000;

1/4 финала – €79 500;

1/2 финала – €146 000;

Финал – €290 000;

Титул – €580 000.

Призовые в миксте:

1-й круг – €5 000;

2-й круг – €10 000;

1/4 финала – €17 500;

1/2 финала – €31 000;

Финал – €61 000;

Титул – €122 000.

Организаторы Roland Garros показали официальный постер к турниру на 2022 год.

Рене Тер Велде
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