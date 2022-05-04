Призовой фонд Roland Garros составит 43,6 млн евро
Roland Garros опубликовал схему распределения призовых на турнире 2022 года. Призовой фонд составляет 43,6 млн евро, что 6,8% больше по сравнению с 2019 годом – последним розыгрышем перед пандемией COVID-19.
Призовые Roland Garros в одиночном разряде:
1-й круг – €62 000;
2-й круг – €86 000;
3-й круг – €125 800;
4-й круг – €220 000;
1/4 финала – €380 000;
1/2 финала – €600 000;
Финал – €1 100 000;
Титул – €2 200 000.
Призовые в парном разряде:
1-й круг – €15 500;
2-й круг – €25 000;
3-й круг – €42 000;
1/4 финала – €79 500;
1/2 финала – €146 000;
Финал – €290 000;
Титул – €580 000.
Призовые в миксте:
1-й круг – €5 000;
2-й круг – €10 000;
1/4 финала – €17 500;
1/2 финала – €31 000;
Финал – €61 000;
Титул – €122 000.
Организаторы Roland Garros показали официальный постер к турниру на 2022 год.
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