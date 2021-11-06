«Знаю, что скоро снова буду играть». Наоми Осака рассказала, когда вернется в Тур
Проблемы с психикой решены? Осака готовится к возвращению в Тур
Японка не выступала с US Open
Наоми Осака / фото - Getty Images
Четырехкратная чемпионка турниров серии Grand Slam Наоми Осака возобновила тренировки. Об этом теннисистка написала в своем Instagram.
«Немного не в форме, но приятно вернуться.
Очень хочу поблагодарить всех за добрые сообщения, я очень их ценю».
Японка приняла решение сделать паузу в карьере из-за психологических проблем. Последний раз теннисистка появлялась на корте в 1/16 финала Открытого чемпионата США.
Напомним, украинская теннисистка Катарина Завацкая приняла решение на пол года уйти из тенниса.
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