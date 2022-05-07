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Продолжает собирать скальпы «Большой тройки» – Алькарас обыграл Джоковича и вышел в финал Masters

В решающем матче в Мадриде соперником будет Циципас или Зверев
Теннис ATP
07 мая 21:44
Продолжает собирать скальпы «Большой тройки» – Алькарас обыграл Джоковича и вышел в финал Masters
Фото: ATP

В Мадриде завершился первый полуфинальный матч турнира серии Masters в Мадриде.

Карлос Алькарас совершил еще один подвиг – вслед за Рафаэлем Надалем 19-летний испанец обыграл и первую ракетку мира и еще одного представителя «Большой тройки» Новака Джоковича 6:7 (5), 7:5, 7:6. Алькарас в который раз показал невероятное чувство мяча на дропшотах и феноменальную скорость – так и закончился его последний розыгрыш с Ноле во втором сете.

И последние мгновения матча:

Во втором полуфинале встретятся Стефанос Циципас и Александр Зверев.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Карлос Алькарас Новак Джокович

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