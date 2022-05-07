Джокович – об Алькарасе: «Мы отвыкли от тинейджеров, играющих на таком высоком уровне»
Продолжает собирать скальпы «Большой тройки» – Алькарас обыграл Джоковича и вышел в финал Masters
В решающем матче в Мадриде соперником будет Циципас или Зверев
Фото: ATP
В Мадриде завершился первый полуфинальный матч турнира серии Masters в Мадриде.
Карлос Алькарас совершил еще один подвиг – вслед за Рафаэлем Надалем 19-летний испанец обыграл и первую ракетку мира и еще одного представителя «Большой тройки» Новака Джоковича 6:7 (5), 7:5, 7:6. Алькарас в который раз показал невероятное чувство мяча на дропшотах и феноменальную скорость – так и закончился его последний розыгрыш с Ноле во втором сете.
И последние мгновения матча:
A career-defining moment @alcarazcarlos03 | @MutuaMadridOpen | #MMOPEN pic.twitter.com/0be2Anfaq0— ATP Tour (@atptour) May 7, 2022
Во втором полуфинале встретятся Стефанос Циципас и Александр Зверев.
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