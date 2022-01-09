Прощание Стаховского и дебют Сачко. Известны соперники украинских теннисистов в квалификации Australian Open
Состоялась жеребьевка квалификации Australian Open, в которой выступят три украинских теннисиста.
Илья Марченко (ATP 163) – Есукэ Ватануки (Япония, ATP 266) – первый очный матч
Сергей Стаховский (ATP 220) – Джей-Джей Вульфа (США, ATP 174) – первый очный матч
Виталий Сачко (ATP 244) – Зизу Бергс (ATP 192) – 1:0 в пользу Сачко
Полные результаты жеребьевки в мужскогом одиночном разряде:
Australian Open men’s qualies draw pic.twitter.com/XhK9jMY5Tr— Michal Samulski (@MichalSamulski) January 9, 2022
Для Стаховского предстоящий Australian Open станет последним в карьере, а вот Сачко, напротив, дебютирует на турнирах серии Большого шлема.
Ранее мы писали о результатах жеребьевки в женском одиночном разряде.
Квалификация Открытого чемпионата Австралии стартует 10 января, матчи основной сетки – 17 января.
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