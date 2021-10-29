Против чемпионки US Open и эстонки из топ-15. Сегодня четыре украинки сыграют четвертьфиналы в Румынии и Италии

Костюк, Калинина и Цуренко сыграют в Клуж-Напоке, Ястремская – в Курмайере

Марта Костюк / Фото: j48tennis.net Сегодня, 29 октября, четыре украинские теннисистки выйдут на корт турниров серии WTA250.

Марта Костюк, Ангелина Калинина и Леся Цуренко проведут четвертьфинальные матчи в Клуж-Напоке, а Даяна Ястремская – в Курмайере. Костюк будет противостоять действующая чемпионка US Open Эмма Радукану. Британка впервые после американского Шлема выиграла в Туре. Начало матча запланировано на 19:30. Калинина сыграет с Аннет Контавейт. Эстонка борется за выход на Итоговый турнир – для этого ей нужно выигрывать соревнования в Румынии. Встреча начнется не ранее 16:00. Цуренко первой из украинок сегодня выйдет на хардовое покрытие. Соперницей Леси будет шведка Ребекка Петерсон (WTA, 99). Начало матча – 14:00. Ястремская в Италии сыграет с Ясмин Паолини (WTA, 56). Матч Даяны станет заключительным сегодня и начнется не ранее 20:30. Напомним, что Костюк не удалось преодолеть четвертьфинальный рубеж в парном разряде турнира в Румынии.

Олег Шумейко-младший