Медведев – о том, что Федерер и Надаль пропускают US Open: «Меня это не волнует»
Процесс реабилитации начат. Стали известны сроки возвращени Надаля на корт
Легендарный испанец проходит восстановления после травмы
Рафаэль Надаль / Фото - france24Пятая ракетка мира, легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль в Instagram сообщил о процессе своего восстановления после травмы.
«Вместе с командой побывал в Барселоне, чтобы пройти курс лечения стопы. Теперь в течение пары дней я буду отдыхать, а на корт вернусь через несколько недель. Сейчас я уже дома и начинаю процесс реабилитации. Большое спасибо всем за поддержку».
Ранее сообщалось, что Надаль не сможет доиграть сезон-2021.
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