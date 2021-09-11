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Процесс реабилитации начат. Стали известны сроки возвращени Надаля на корт

Легендарный испанец проходит восстановления после травмы



Теннис ATP
14:55
Процесс реабилитации начат. Стали известны сроки возвращени Надаля на корт
Рафаэль Надаль / Фото - france24
Пятая ракетка мира, легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль в Instagram сообщил о процессе своего восстановления после травмы.

«Вместе с командой побывал в Барселоне, чтобы пройти курс лечения стопы. Теперь в течение пары дней я буду отдыхать, а на корт вернусь через несколько недель. Сейчас я уже дома и начинаю процесс реабилитации. Большое спасибо всем за поддержку».


Ранее сообщалось, что Надаль не сможет доиграть сезон-2021.
Владимир Кириченко
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Рафаэль Надаль

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