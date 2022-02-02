Пушки Надаля, Медведева и Монфиса попали в подборку лучших ударов января

Лучшим признан твиннер американца Максима Кресси

Рафаэль Надаль / фото - Getty Images

Пресс-служба ATP на своем YouTube канале опубликовала подборку лучших ударов, выполненных на турнирах ATP в январе.

Лучшим ударом признан твиннер американца Максима Кресси, который тот выполнин в четвертьфинале на турнира в Сиднее против Дэниела Эванса.

Напомним, Джокович пропустит два крупных мартовских турнира в США из-за своей позиции относительно обязательной вакцинации.