Канада впервые выиграла ATP Cup. Видеообзор финала против Испании
Пушки Надаля, Медведева и Монфиса попали в подборку лучших ударов января
Лучшим признан твиннер американца Максима Кресси
Рафаэль Надаль / фото - Getty Images
Пресс-служба ATP на своем YouTube канале опубликовала подборку лучших ударов, выполненных на турнирах ATP в январе.
Лучшим ударом признан твиннер американца Максима Кресси, который тот выполнин в четвертьфинале на турнира в Сиднее против Дэниела Эванса.
Напомним, Джокович пропустит два крупных мартовских турнира в США из-за своей позиции относительно обязательной вакцинации.