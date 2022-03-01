«Это русская бомба!» Усик опубликовал видео бомбежки Харькова
«путин, мы будем танцевать на твоей могиле». Стаховский не стал подбирать выражений после бомбежки в центре Харькова
Так называемая «демилитаризация» по-русски
Фото: ФТУ
Экс-первая ракетка Украины Сергей Стаховский в своем Instagram разместил ужасающее видео, но котором бомбили центр Харькова:
Это центр Харькова. Прямо сейчас… Ты не найдешь справедливости в аду… путин, мы будем танцевать на твоей могиле. Тебе от этого не скрыться.
Также бомбежку в Харькове показали Александр Усик, Олег Верняев, Ольга Харлан и Анжелика Терлюга.
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