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«путін піде до кінця, він не відступить». Костюк розповіла після чого порвала зі своїм російським хлопцем

Тенісистка сказала йому, що українці ніколи не здадуться
Теннис WTA
23:16
«путін піде до кінця, він не відступить». Костюк розповіла після чого порвала зі своїм російським хлопцем
Марта Костюк / Фото - j48tennis.net

Третя ракетка України Марта Костюк заявляла, що після початку війни порвала зі своїм хлопцем з росії. В етері проєкту XSPORT «Разом до перемоги!» вона розповіла, чому прийняла таке рішення:

З приводу відсторонення росіян. Трапилося відсторонення одного росіянина з вашого особистого життя. Якою була реакція вашого колишнього хлопця на початок війни?

Все закручувалося ще за 10 днів до початку війни. Мені неочікувано посеред дня Катаріна Завацька написала: «Марта, бігом, вивозь своїх батьків, поки ще літають літаки. Нехай виїжджають». У мене відразу ж істерика, паніка.

Я щодня у мами питала як вони, чи все гаразд, яка обстановка. Вона казала, що все нормально, просила не читати новини. Сказала, що не виїде, бо не може залишити свого тата і тітку.

Так, я трохи заспокоїлася, але писала йому, ділилася переживаннями. Думала ж, що людина близька. Казала, що погано себе почуваю, передчуття якісь не дуже. Нуль реакції. Він проігнорував моє повідомлення.

Коли почалася війна, то ми з ним були разом, за день до цього, пізно ввечері якраз прилетіли з Дохи. Я прокинулася вранці, взяла телефон… і відразу почала плакати, пішла на кухню говорити з мамою.

Думаю, була там десь півтори години. Коли повернулася, то, зрозуміло, він вже всі новини прочитав. І перша реакція – мене спробували пожаліти, погладили по головці. І все.

А потім я сказала Каті Завацькій до нас приїжджати, бо не можна було її залишати саму. Тож от ми сіли вечеряли, і у нас почалася дискусія…

Я єдиною серед них була на Майдані. І вони вдвох сидять і говорять мені, що треба зробити так, щоб ця війна закінчилася. Катя каже: «Треба зробити все, лиш би не повмирали люди».

Я відповідаю: «Добре, що ти пропонуєш? Хочеш, щоб здалися? Не здадуться. Ніхто. Я була на Майдані. Я знаю, що це таке. Люди не здадуться. Всі ляжуть, але ніхто не здасться».

А він мені говорить: «Ні, ну всі ж розуміють, що путін піде до кінця, що він не відступить». Відповідаю: «Яке це має відношення до того, що мають робити українці?» І він каже: «Ну тоді ж просто менше людей помре [якщо українці здадуться]».

Ось так було. У нього, як і в багатьох росіян, путін – це такий вєлікій царь, вєлічайша людина, яка єдиною може протистояти Америці. Це достатньо поширене у них сприйняття. Не знаю, змінилося в нього щось в голові чи ні.

Також, був зрозумілий мій стан, а він міг просто мені цілий день нічого не писати, жодного повідомлення.

І тоді ми з Катею колективно зрозуміли, що це не моя людина. Ми з ним розійшлися, коли я поїхала в Америку. Все і так було складно, не хотіла розривати стосунки, коли була там.

Але я не переживаю з цього приводу. Все прекрасно.

Повний текст інтерв'ю Марти Костюк.

Відео інтерв'ю:

Сергей Лукьяненко
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