Беккер: «Прямо сейчас Джокович гораздо круче Надаля и Федерера»
Пятая ракетка мира: «Мне кажется, все закончится тем, что Джокович просто не поедет на Australian Open»
Все еще неизвестно, привился ли серб от коронавируса
20:54
Фото: АТР
Пятая ракетка мира Андрей Рублев считает, что лидер рейтинга Новак Джокович все же не будет участвовать в Australian Open из-за правила обязательной вакцинации. Слова россиянина приводит Eurosport:
«Как я понимаю из новостей, его не ждать. Но у них какой-то покерный матч – кто первый не выдержит. Мне кажется, все закончится тем, что он просто не поедет, а Australian Оpen будет идти. Потому что Надаль едет.
Хотя если Новак не поедет, то будет странно, ведь дальше серия американских турниров, где точно так же обязали к вакцинации. А если Надаль едет, то 100% все будет».
Напомним, отец Новака Джоковича не переживает из-за того, что его сын может пропустить Открытый чемпионат Австралии.
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