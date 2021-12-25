Пятая ракетка мира: «Мне кажется, все закончится тем, что Джокович просто не поедет на Australian Open»

Все еще неизвестно, привился ли серб от коронавируса

Фото: АТР Пятая ракетка мира Андрей Рублев считает, что лидер рейтинга Новак Джокович все же не будет участвовать в Australian Open из-за правила обязательной вакцинации. Слова россиянина приводит Eurosport: «Как я понимаю из новостей, его не ждать. Но у них какой-то покерный матч – кто первый не выдержит. Мне кажется, все закончится тем, что он просто не поедет, а Australian Оpen будет идти. Потому что Надаль едет. Хотя если Новак не поедет, то будет странно, ведь дальше серия американских турниров, где точно так же обязали к вакцинации. А если Надаль едет, то 100% все будет».

Напомним, отец Новака Джоковича не переживает из-за того, что его сын может пропустить Открытый чемпионат Австралии.

Сергей Остапенко