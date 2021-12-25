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Пятая ракетка мира: «Мне кажется, все закончится тем, что Джокович просто не поедет на Australian Open»

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Теннис Grand Slam
20:54
Пятая ракетка мира: «Мне кажется, все закончится тем, что Джокович просто не поедет на Australian Open»
Фото: АТР

Пятая ракетка мира Андрей Рублев считает, что лидер рейтинга Новак Джокович все же не будет участвовать в Australian Open из-за правила обязательной вакцинации. Слова россиянина приводит Eurosport:

«Как я понимаю из новостей, его не ждать. Но у них какой-то покерный матч – кто первый не выдержит. Мне кажется, все закончится тем, что он просто не поедет, а Australian Оpen будет идти. Потому что Надаль едет.

Хотя если Новак не поедет, то будет странно, ведь дальше серия американских турниров, где точно так же обязали к вакцинации. А если Надаль едет, то 100% все будет».


Напомним, отец Новака Джоковича не переживает из-за того, что его сын может пропустить Открытый чемпионат Австралии.

Сергей Остапенко
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Новак Джокович Андрей Рублев

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