Маррей проиграл Рублеву в финале выставочного турнира в Абу-Даби
Пятая ракетка мира Рублев рассказал, почему заявился на Australian Open с украинцем Молчановым
Первый мэйджор в году начнется 17 января
19:58
Фото: Getty Images
Пятая ракетка мира в одиночном разряде Андрей Рублев рассказал, почему заявился вместе с украинцем Денисом Молчановым в парную сетку Australian Open. Слова теннисиста приводит пресс-служба ФТР:
«Дениса я знаю очень давно. Так сложилось, что на турниры Большого шлема в парном разряде он может попасть только с игроками с высоким рейтингом. Для него очень важно было попасть на мэйджор, мы давно уже об этом с ним разговаривали.
Но последние годы прошли в сложной эпидемиологической обстановке, со множеством ограничений. Боялся рисковать, что у кого-то может быть положительный тест. Сейчас чуть полегче стало, и мы заявились вместе на Открытый чемпионат Австралии».
Australian Open пройдет с 17-го по 30 января.
Рублев в парном разряде занимает 74-е место, Молчанов – 93-е.
Комментарии 0