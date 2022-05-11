Рада ATP через відсторонення росіян та білорусів не буде зараховувати рейтингові очки за Wimbledon

Гравці збираються прийняти рішення, яке можна вважати протестом проти організаторів турніру Великого шлему

За інформацією авторитетного видання Telegraph, Рада гравців ATP найближчим часом збирається ухвалити рішення стосовно Wimbledon. «Рада гравців ATP ухвалить рішення не присуджувати рейтингові очки за участь у Wimbledon, у тому випадку, якщо заборона на виступ тенісистів з росії та білорусії не буде знята». Нагадаємо, раніше організатори Wimbledon на своєму офіційному сайті оголосили позицію з приводу участі представників росії і білорусі.

Карен Агабекян