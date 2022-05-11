Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
Сейчас в эфире
14:30
Телемагазин
14:00
Прыжки в воду. Чемпионат мира. Юниоры. Киев

Рада ATP через відсторонення росіян та білорусів не буде зараховувати рейтингові очки за Wimbledon

Гравці збираються прийняти рішення, яке можна вважати протестом проти організаторів турніру Великого шлему
Теннис Grand Slam
10:54
Рада ATP через відсторонення росіян та білорусів не буде зараховувати рейтингові очки за Wimbledon

За інформацією авторитетного видання Telegraph, Рада гравців ATP найближчим часом збирається ухвалити рішення стосовно Wimbledon.

«Рада гравців ATP ухвалить рішення не присуджувати рейтингові очки за участь у Wimbledon, у тому випадку, якщо заборона на виступ тенісистів з росії та білорусії не буде знята».

Нагадаємо, раніше організатори Wimbledon на своєму офіційному сайті оголосили позицію з приводу участі представників росії і білорусі.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Wimbledon

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Было бы здорово, если бы украинцы и россияне играли вместе в парном разряде на Wimbledon!» Шокирующее интервью экс-игрока «Барселоны»
«Было бы здорово, если бы украинцы и россияне играли вместе в парном разряде на Wimbledon!» Шокирующее интервью экс-игрока «Барселоны»
Футбол
05 мая 08:49
Фанатів поменшає. Рафаель Надаль висловився проти відсторонення російських гравців з Wimbledon
Фанатів поменшає. Рафаель Надаль висловився проти відсторонення російських гравців з Wimbledon
Теннис ATP
02 мая 07:25
1

Новости: Теннис

Збірна України претендує на нагороду Heart Award
Збірна України претендує на нагороду Heart Award
Кубок Билли Джин Кинг
14:25
Марченко програв у другому колі челенджеру в Казахстані
Марченко програв у другому колі челенджеру в Казахстані
ATP
11:19
Рада ATP через відсторонення росіян та білорусів не буде зараховувати рейтингові очки за Wimbledon
Рада ATP через відсторонення росіян та білорусів не буде зараховувати рейтингові очки за Wimbledon
Grand Slam
10:54
﻿Снігур пройшла у другий тур турніру у Сен-Годенсі
﻿Снігур пройшла у другий тур турніру у Сен-Годенсі
WTA
10 мая 22:42
Крутих у Хайльбронні обіграв Жиля Сімона
Крутих у Хайльбронні обіграв Жиля Сімона
ATP
10 мая 20:34
Ястремська поступилася на старті турніру в Парижі
Ястремська поступилася на старті турніру в Парижі
WTA
10 мая 16:31
Костюк поступилася в першому колі престижного турніру в Італії
Костюк поступилася в першому колі престижного турніру в Італії
WTA
10 мая 13:51
Калініна переграла Кіз на старті турніру серії WTA1000 в Римі
Калініна переграла Кіз на старті турніру серії WTA1000 в Римі
WTA
10 мая 12:40
Надаль: «В моем возрасте тяжело, когда проблем больше, чем тебе по силам»
Надаль: «В моем возрасте тяжело, когда проблем больше, чем тебе по силам»
ATP
09 мая 21:00
Все новости

Популярные новости

«Наконец с георгиевской ленточкой и без «слава бандере». Член сборной Украины – о предстоящем 9 мая
«Наконец с георгиевской ленточкой и без «слава бандере». Член сборной Украины – о предстоящем 9 мая
Спортивная гимнастика
06 мая 21:40
52
Бой с Усиком? Фьюри анонсировал потрясающие новости, от которых у всех отвалится челюсть
Бой с Усиком? Фьюри анонсировал потрясающие новости, от которых у всех отвалится челюсть
Бокс Профессиональный бокс
09 мая 17:45
Повєткін розказав про переписку з Усиком після російського вторгнення в Україну
Повєткін розказав про переписку з Усиком після російського вторгнення в Україну
Бокс Профессиональный бокс
05 мая 10:43
«А после будет нокаут». Экс-чемпион хэвивейта считает, что Усик превратит преимущество Фьюри в изъян
«А после будет нокаут». Экс-чемпион хэвивейта считает, что Усик превратит преимущество Фьюри в изъян
Бокс Профессиональный бокс
06 мая 17:23
2
Вратарь «Эвертона»: «Миколенко пришел, сразу выучил английский, ему нет равных»
Вратарь «Эвертона»: «Миколенко пришел, сразу выучил английский, ему нет равных»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
09 мая 09:50
Усик – о контракте на реванш с Джошуа: «Не хочу обманывать людей»
Усик – о контракте на реванш с Джошуа: «Не хочу обманывать людей»
Бокс Профессиональный бокс
04 мая 15:01
Все новости