Долгополов: «У турі всіх більше схвилював бан від Wimbledon, аніж війна в Україні»
Рада ATP через відсторонення росіян та білорусів не буде зараховувати рейтингові очки за Wimbledon
Гравці збираються прийняти рішення, яке можна вважати протестом проти організаторів турніру Великого шлему
10:54
За інформацією авторитетного видання Telegraph, Рада гравців ATP найближчим часом збирається ухвалити рішення стосовно Wimbledon.
«Рада гравців ATP ухвалить рішення не присуджувати рейтингові очки за участь у Wimbledon, у тому випадку, якщо заборона на виступ тенісистів з росії та білорусії не буде знята».
Нагадаємо, раніше організатори Wimbledon на своєму офіційному сайті оголосили позицію з приводу участі представників росії і білорусі.