Радукану: «Нужно быть снисходительнее к себе»

Фото: Sky Sports

Чемпионка US Open, 18-летняя Эмма Радукану поделилась мыслями после раннего поражения на турнире в Индиан-Уэллсе от Александры Саснович. Слова британской теннисистки приводит пресс-служба WTA:

Для меня все в туре по-прежнему в новинку. Опыт приходит, когда играешь неделю за неделей и сталкиваешься с разными ситуациями. Я даже рада, что сегодня так произошло. Я могу сделать выводы и извлечь урок, чтобы в будущем стать опытнее.

Она, наверное, сотни раз проигрывала в туре 4:2, а я выигрывала 4:2... Это мой третий турнир WTA в этом году.

Все придет со временем. Просто нужно без спешки двигаться вперед и начать с чистого листа. Я не стала давить на себя, потому что в моем понимании я настолько неопытна и пока во всем разбираюсь. Будут взлеты, и всегда будут падения, когда ты разочарована своим выступлением.

Александра провела невероятно хороший матч. Видно, что она опытнее меня. Она вышла и выполнила свой план на игру лучше, чем я. Она заслужила эту победу.

Думаю, мне понадобится время, чтобы как следует адаптироваться к происходящему. Для меня еще все в новинку. Даже если сейчас я не чувствую себя на 100%, опыт, который я получаю, мне на благо. В перспективе я буду благодарна за этот момент. Думаю, в этом и заключается урок: можно легко зациклиться на результате и разочароваться.

Но мне 18 лет. Нужно быть снисходительнее к себе».