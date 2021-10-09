Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Теннис
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 1
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
Теннис (1 событие из 56) показать все
WTA 2021 (Indian Wells, USA)
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
02:00 Паула Бадоса Гиберт - Даяна Ястремская 2:1 Окончен
нет важных матчей

Радукану: «Нужно быть снисходительнее к себе»

Чемпионка US Open неудачно выступила на турнире в Индиан-Уэллсе
Теннис WTA
9 октября 12:22
Радукану: «Нужно быть снисходительнее к себе»
Фото: Sky Sports

Чемпионка US Open, 18-летняя Эмма Радукану поделилась мыслями после раннего поражения на турнире в Индиан-Уэллсе от Александры Саснович. Слова британской теннисистки приводит пресс-служба WTA:

«Вечерние матчи всегда отличаются, у меня мало такого опыта. До этого я сыграла всего один на Эше [на стадионе Артура Эша, центральном корте US Open].

Для меня все в туре по-прежнему в новинку. Опыт приходит, когда играешь неделю за неделей и сталкиваешься с разными ситуациями. Я даже рада, что сегодня так произошло. Я могу сделать выводы и извлечь урок, чтобы в будущем стать опытнее.

Она, наверное, сотни раз проигрывала в туре 4:2, а я выигрывала 4:2... Это мой третий турнир WTA в этом году.

Все придет со временем. Просто нужно без спешки двигаться вперед и начать с чистого листа. Я не стала давить на себя, потому что в моем понимании я настолько неопытна и пока во всем разбираюсь. Будут взлеты, и всегда будут падения, когда ты разочарована своим выступлением.

Александра провела невероятно хороший матч. Видно, что она опытнее меня. Она вышла и выполнила свой план на игру лучше, чем я. Она заслужила эту победу.

Думаю, мне понадобится время, чтобы как следует адаптироваться к происходящему. Для меня еще все в новинку. Даже если сейчас я не чувствую себя на 100%, опыт, который я получаю, мне на благо. В перспективе я буду благодарна за этот момент. Думаю, в этом и заключается урок: можно легко зациклиться на результате и разочароваться.

Но мне 18 лет. Нужно быть снисходительнее к себе».


Турнир в Индиан-Уэллсе – первый для Радукану после сенсационной победы на Открытом чемпионате США.

Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Эмма Радукану

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Саснович – о победе над Радукану: «Она завоевала титул на US Open, где я проиграла в первом круге»
Саснович – о победе над Радукану: «Она завоевала титул на US Open, где я проиграла в первом круге»
Теннис WTA
9 октября 13:51
Радукану проиграла в первом же матче после победы на US Open
Радукану проиграла в первом же матче после победы на US Open
Теннис WTA
9 октября 09:59
Экс-первая ракетка мира и чемпионка US Open-2021 намерены выступить в миксте
Экс-первая ракетка мира и чемпионка US Open-2021 намерены выступить в миксте
Теннис WTA
8 октября 12:27
Ракетка Медведева выставлена в Международном зале теннисной славы в Ньюпорте
Ракетка Медведева выставлена в Международном зале теннисной славы в Ньюпорте
Теннис ATP
7 октября 22:12
Сенсационная чемпионка US Open очень сдержанно говорит о своем успехе
Сенсационная чемпионка US Open очень сдержанно говорит о своем успехе
Теннис WTA
6 октября 15:57
Радукану выступит на турнире в Линце. Шансы на Итоговый остаются
Радукану выступит на турнире в Линце. Шансы на Итоговый остаются
Теннис WTA
5 октября 20:27

Новости: Теннис

Ястремская зачехлила ракетку во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе
Ястремская зачехлила ракетку во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе
WTA
07:45
Леонардо Майер объявил о завершении карьеры
Леонардо Майер объявил о завершении карьеры
ATP
9 октября 19:19
Халеп прокомментировала победу над Костюк
Халеп прокомментировала победу над Костюк
WTA
9 октября 14:53
Саснович – о победе над Радукану: «Она завоевала титул на US Open, где я проиграла в первом круге»
Саснович – о победе над Радукану: «Она завоевала титул на US Open, где я проиграла в первом круге»
WTA
9 октября 13:51
Радукану: «Нужно быть снисходительнее к себе»
Радукану: «Нужно быть снисходительнее к себе»
WTA
9 октября 12:22
Видеообзор матча Свитолина – Мартинцова
Видеообзор матча Свитолина – Мартинцова
WTA
9 октября 11:26
Радукану проиграла в первом же матче после победы на US Open
Радукану проиграла в первом же матче после победы на US Open
WTA
9 октября 09:59
Свитолина: «Этот сезон не будет провальным, даже если я не попаду на Итоговый турнир»
Свитолина: «Этот сезон не будет провальным, даже если я не попаду на Итоговый турнир»
WTA
9 октября 09:42
Костюк зачехлила ракетку во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе
Костюк зачехлила ракетку во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе
WTA
9 октября 07:20
Все новости

Популярные новости

Ломаченко накануне предстоящего поединка провел спарринг с огромным гигантом
Ломаченко накануне предстоящего поединка провел спарринг с огромным гигантом
Бокс Профессиональный бокс
4 октября 15:21
Чисора назвал Топ-5 супертяжеловесов
Чисора назвал Топ-5 супертяжеловесов
Бокс Профессиональный бокс
8 октября 08:30
4
Арум: «После победы над Ломой Лопес поднялся на вершину мира, но не дерется больше года. Это преступление»
Арум: «После победы над Ломой Лопес поднялся на вершину мира, но не дерется больше года. Это преступление»
Бокс Профессиональный бокс
7 октября 12:31
1
Белью назвал единственный способ победить Усика
Белью назвал единственный способ победить Усика
Бокс Профессиональный бокс
5 октября 14:20
9
Экс-тренер Владимира Кличко – о бое Усик – Джошуа: «Нас просто развели. Видно, что там был какой-то договорняк»
Экс-тренер Владимира Кличко – о бое Усик – Джошуа: «Нас просто развели. Видно, что там был какой-то договорняк»
Бокс Профессиональный бокс
5 октября 15:58
10
С ног на голову. Букмекеры обнародовали коэффициенты на реванш Усик – Джошуа
С ног на голову. Букмекеры обнародовали коэффициенты на реванш Усик – Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
3 октября 13:13
Все новости