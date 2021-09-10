Видеообзор матча Радукану – Саккари
Радукану – о финале US Open: «Я квалифаер – формально от меня ничего не ждут»
Британка сразится за титул турнира с ровесницей
12:04
Эмма Радукану / фото - Getty Images
18-летняя теннисистка Эмма Радукану высказалась о выходе в финал US Open. Британка является первым игроком в истории Открытого чемпионата США, который дошел до последней стадии из квалификации. Слова Эммы приводит пресс-служба соревнований.
«Если честно, время в Нью-Йорке летит очень быстро. Я сосредотачиваюсь на каждом конкретном дне. И вот внезапно вышла в финал. Даже поверить не могу.
Вечерний матч на Стадионе Артура Эша – одно из самых выдающихся событий в теннисе. Я просто была рада выйти на корт и сыграть перед зрителями. Спасибо всем, что пришли.
Я квалифаер – формально от меня ничего не ждут».
За титул Радукану сыграет против Лейлы Фернандес. 19-летняя канадка не боится трудностей.
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