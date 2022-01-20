Радукану на старте Australian Open обыграла чемпионку US Open-2017
Радукану сенсационно вылетела во втором раунде Australian Open
19-летняя британка в трех сетах проиграла Ковинич
13:52
Эмма Радукану / Фото - evisionpress18-я ракетка мира, британская теннисистка Эмма Радукану, во втором раунде Australian Open неожиданно проиграла черногорке Данке Ковинич со счетом 4:6, 6:4, 3:6.
За 2 часа 36 минут матча Эмма оформила шесть брейков, пять раз ошибившись при подаче. В свою очередь, 98-й рейтинг WTA Ковинич четырежды подала навылет и реализовала семь брейк-пойнтов, трижды допустив двойную ошибку.
Отметим, что это была первая официальная встреча теннисисток.
В третьем раунде Australian Open Ковинич встретится или с румынкой Симоной Халеп, или с бразильянкой Беатрис Хаддад Майя.
Ранее британский теннисист Энди Маррей, во втором раунде Australian Open без шансов проиграл японцу Таро Даниэлю (4:6, 4:6, 4:6).
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