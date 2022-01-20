Радукану сенсационно вылетела во втором раунде Australian Open

19-летняя британка в трех сетах проиграла Ковинич

Эмма Радукану / Фото - evisionpress

18-я ракетка мира, британская теннисистка, во втором раунде Australian Open неожиданно проиграла черногоркесо счетом 4:6, 6:4, 3:6.За 2 часа 36 минут матча Эмма оформила шесть брейков, пять раз ошибившись при подаче. В свою очередь, 98-й рейтинг WTA Ковинич четырежды подала навылет и реализовала семь брейк-пойнтов, трижды допустив двойную ошибку.Отметим, что это была первая официальная встреча теннисисток.В третьем раунде Australian Open Ковинич встретится или с румынкой, или с бразильянкой БеатрисРанее британский теннисист, во втором раунде Australian Open без шансов проиграл японцу