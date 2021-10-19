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Радукану сменила 3-го тренера за последние полгода

Новым тренером чемпионки US Open станет Эстебан Кэрилл
Теннис WTA
21:43
Радукану сменила 3-го тренера за последние полгода
Эмма Радукану / фото - Getty Images

Чемпионка US Open-2021, 24-я ракетка мира британка Эмма Радукану в очередной раз сменила своего тренера. По информации BBC и The Times, следующим наставником теннисистки будет соотечественник Эстебан Кэрилл.

Это уже четвертый тренер Радукану за последние полгода. На Wimbledon британка работала с Найджелом Сирсом, на Открытом чемпионате США тренировалась под руководством Эндрю Ричардсона, а минувшие две недели на турнире в Индиан-Уэллс ее наставником был Джереми Бейтс.

Кэрилл известен своим сотрудничеством с Йоханной Контой, которую тренировал более двух лет (с начала 2014 до конца зимы 2016). За это время британец помог теннисистке выйти в топ-10 рейтинга WTA.

Напомним, Радукану вылетела со старта турнира в Индиан-Уэллсе.

 

Источник: БТУ Михаил Рыбак
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