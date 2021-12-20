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Радукану – спортсмен года в Великобритании по версии BBC

Триумфатор US Open-2021 вошла в истории своей страны
Теннис WTA
11:22
Радукану – спортсмен года в Великобритании по версии BBC
Эмма Радукану / Фото - newsclay.com
Чемпионка US Open-2021 Эмма Радукану стала спортсменом года в Великобритании по версии BBC. Об этом сообщает официальный Twitter корпорации.

Напомним, в текущем сезоне Радукану стала первой за 44 года британкой, выигравшей турнир серии «Большого шлема».

Радукану всего второй раз за карьеру участвовала в «мэйджоре». Ранее быстрее всех первый «Шлем» выиграли Моника Селеш и Бьянка Андрееску, которым для этого понадобилось четыре попытки.

Накануне Радукану сдала положительный тест на коронавирус.
Владимир Кириченко
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Эмма Радукану US Open

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