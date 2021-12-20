Британский таблоид оценил состояние 19-летней Радукану
Радукану – спортсмен года в Великобритании по версии BBC
Триумфатор US Open-2021 вошла в истории своей страны
Эмма Радукану / Фото - newsclay.comЧемпионка US Open-2021 Эмма Радукану стала спортсменом года в Великобритании по версии BBC. Об этом сообщает официальный Twitter корпорации.
Напомним, в текущем сезоне Радукану стала первой за 44 года британкой, выигравшей турнир серии «Большого шлема».
Радукану всего второй раз за карьеру участвовала в «мэйджоре». Ранее быстрее всех первый «Шлем» выиграли Моника Селеш и Бьянка Андрееску, которым для этого понадобилось четыре попытки.
Накануне Радукану сдала положительный тест на коронавирус.
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