Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Рафаэль Надаль показал, как празднует Рождество

В Instagram появилось видео, как испанец наряжает елку перед праздником
Теннис ATP
07:56
Рафаэль Надаль показал, как празднует Рождество
Рафаэль Надаль / фото - Getty Images

6-я ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль показал, как празднует католическое Рождество. Официальный Instagram-аккаунт музея Надаля опубликовал видео, на котором испанец наряжает елку в канун праздника.

«Счастливого рождества!» 

Напомним, Надаль поделился воспоминаниями после финала Открытого чемпионата Австралии-2009.

 

Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Рафаэль Надаль

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Надаль: «После одной из побед над Федерером я чувствовал себя просто отвратительно»
Надаль: «После одной из побед над Федерером я чувствовал себя просто отвратительно»
Теннис ATP
24 декабря 17:30
Беккер: «Думаю, что Федереру и Надалю пора завершить карьеру»
Беккер: «Думаю, что Федереру и Надалю пора завершить карьеру»
Теннис ATP
23 декабря 11:45
Полуфинал Roland Garros Джокович – Надаль – лучший матч года на турнирах серии Большого шлема
Полуфинал Roland Garros Джокович – Надаль – лучший матч года на турнирах серии Большого шлема
Теннис Grand Slam
22 декабря 17:04
Директор Australian Open: «Верю, что Надаль приедет в Мельбурн»
Директор Australian Open: «Верю, что Надаль приедет в Мельбурн»
Теннис Grand Slam
22 декабря 13:35
Тренер Надаля вслед за Рафаэлем сдал положительный тест на Covid-19
Тренер Надаля вслед за Рафаэлем сдал положительный тест на Covid-19
Теннис ATP
21 декабря 17:51
Маррей рассказал, с кем из «Большой тройки» сложнее всего играть
Маррей рассказал, с кем из «Большой тройки» сложнее всего играть
Теннис ATP
20 декабря 15:40

Новости: Теннис

Рафаэль Надаль показал, как празднует Рождество
Рафаэль Надаль показал, как празднует Рождество
ATP
07:56
Бадоса: «Хочу оставить след в истории тенниса»
Бадоса: «Хочу оставить след в истории тенниса»
WTA
24 декабря 22:28
Экс-третья ракетка мира Раонич снялся с Australian Open
Экс-третья ракетка мира Раонич снялся с Australian Open
Grand Slam
24 декабря 21:57
Шварцман выбрал своего любимого игрока «Большой тройки»
Шварцман выбрал своего любимого игрока «Большой тройки»
ATP
24 декабря 19:54
Медведев: «Большая тройка побила все мыслимые и немыслимые рекорды»
Медведев: «Большая тройка побила все мыслимые и немыслимые рекорды»
ATP
24 декабря 17:41
Надаль: «После одной из побед над Федерером я чувствовал себя просто отвратительно»
Надаль: «После одной из побед над Федерером я чувствовал себя просто отвратительно»
ATP
24 декабря 17:30
Киргиос – о wild card на Australian Open: «Мне будет очень приятно выступить дома»
Киргиос – о wild card на Australian Open: «Мне будет очень приятно выступить дома»
ATP
24 декабря 16:53
Шварцман: «Складывается ощущение, что на корте Джоковичем кто-то управляет»
Шварцман: «Складывается ощущение, что на корте Джоковичем кто-то управляет»
ATP
24 декабря 16:45
Колумбийский теннисист временно отстранен из-за употребления кокаина
Колумбийский теннисист временно отстранен из-за употребления кокаина
ATP
24 декабря 10:00
Все новости

Популярные новости

«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Тема дня
«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
21 декабря 14:36
8
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Бокс Профессиональный бокс
20 декабря 23:10
53
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Бокс Профессиональный бокс
19 декабря 20:50
26
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
MMA
24 декабря 10:34
7
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
MMA
24 декабря 11:09
12
Топовый украинский боксер вернулся в ринг спустя шесть лет без боев
Топовый украинский боксер вернулся в ринг спустя шесть лет без боев
Бокс Профессиональный бокс
18 декабря 19:47
Все новости