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Рафаэль Надаль показал, как празднует Рождество
В Instagram появилось видео, как испанец наряжает елку перед праздником
Рафаэль Надаль / фото - Getty Images
6-я ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль показал, как празднует католическое Рождество. Официальный Instagram-аккаунт музея Надаля опубликовал видео, на котором испанец наряжает елку в канун праздника.
«Счастливого рождества!»
Напомним, Надаль поделился воспоминаниями после финала Открытого чемпионата Австралии-2009.
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