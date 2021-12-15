Надаль не стал лукавить, отвечая на вопрос, у кого больше шансов побить рекорд по количеству ТБШ
Рафаэль Надаль установил новый рекорд ATP
Испанец уже 17 лет подряд находится в первой десятке рейтинга
Рафаэль Надаль / фото - Getty Images
6-я ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль установил новый рекорд ATP.
По итогам сезона-2021 Надаль удержался в первой десятке рейтинга. Это 17-й сезон подряд, который испанец завершает в топ-10. Предыдущем обладателем рекорда был Джимми Коннорс, находившийся в топе рейтинге 12 лет подряд.
Напомним, Надаль не сыграет за Испанию на ATP Cup-2022.
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